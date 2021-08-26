社群平台Instagram匯集了許多流量，其「限時動態向上滑動」的功能對官方、商用帳號都非常實用，能夠透過該功能的連結訪問外部網站，達到品牌行銷的效果，但Instagram官方表示，將於8月30日停用該功能查看更多的方式，改以貼圖連結的方式呈現。

Instagram為台灣最具人氣和流量的社群平台之一，雖然於貼文中無法透過連結訪問外部網站，但卻能夠在限時動態中，嵌入連結，並透過向上滑動看更多的功能去造訪外部網站，然先決條件是粉絲數需達到1萬人或是有官方驗證藍勾勾，才能夠取得該功能權限。

然而，如今這項功能即將跟大家說再見了，Instagram官方表示，計畫從8月30日取消該功能，並改以貼圖連結的方式取代目前的功能，不僅如此，新功能貼圖連結將賦予用戶極高的自由度，能夠隨意的變換放置處、大小、顏色，如同地理位置的貼圖功能一般。

事實上，新功能早於今年夏天約6月時，外媒報導，Instagram就開始在部分用戶中測試這些貼圖連結，且從8月30日起，將取代原先「向上滑動連結」正式上線，但目前仍僅限於原本授權的用戶（粉絲達1萬人或有藍勾勾）。

值得一提的是，雖然目前使用權限依舊，但Instagram正在評估將新功能擴大到更多帳戶，然考量到整體的安全性，這項計畫必須非常謹慎，如若遭不法份子濫用，可能將被用於傳播垃圾訊息或釣魚網站等惡意行為。