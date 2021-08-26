行政院預計10月推出振興五倍券政策，民眾不需自付1000元，可使用到明年4月底。除了五倍券之外，各部會也將加碼推出各項方案，包括原有的動滋券、藝fun券、農遊券、客庄券之外，今年還多了i原券、好食券、國旅券、地方創生券等，期望達到振興經濟的效果。根據一份最新的網路民調，詢問網友「政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？」居然達55.88％的網友認為五倍券能在期限內達到刺激經濟的效果，38.24％的網友則認為應該要直接發現金。另外，部會也加碼推出優惠券，最多網友(21.3％)選擇好食券。

根據媒體《Nownews》針對「政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？」所進行的網路民調，有55.88％的網友表示支持，稱五倍券能在期限內達到刺激經濟的效果；38.24％的網友則表示不支持，認為應該要直接發現金；也有5.88％的網友認為，不管是五倍券或現金都不應該發，太浪費錢了；0％不知道／沒意見。

針對「五倍券上路後，您會選擇紙本券還是數位券？」有50％的網友表示，看哪個方式的加碼優惠比較多再決定；29.41％網友則表示會選擇紙本券，拿在手上才有感覺；也有17.65％的網友選擇數位券，享受科技的便利性；2.94％則表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到，「部會加碼推出的優惠券，您最想要哪一個？（可複選）」21.3％的網友選擇好食券、16.67％選擇藝fun券、15.74％選農遊券、15.74％選國旅券、14.81％選動滋券、5.56％選i原券、4.63％選地方創生券、3.7％選客庄券、1.85％表示不知道／沒意見。

該民調還問到，「今年民眾領五倍券時免付1000元，您支持嗎？」有91.18％網友表示支持，認為不用自己付錢真是太好了；8.82％網友則表示不支持，認為應該要自付1000元，才有強迫消費的效果；0％不知道／沒意見。