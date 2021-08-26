玉管處長鍾銘山，說明開放山林政策。（廖志晃攝）

《阿爸親像山》文字創作者 吳沛珊（左），是玉管處員工。（廖志晃攝）

布農族青少年，表演傳統歌舞。（廖志晃攝）

山林開放後，山域意外大幅增加；還發生登山客盜伐林木起火，引發森林火災的生態浩劫。玉山國家公園管理處26日發表《阿爸親像山》新書繪本，透過寓教於樂方式，傳達登山安全知識，讓美麗山林能夠永續。

《阿爸親像山》繪本新書發表會，包括陽明山國家公園管理處長曾偉宏、雪霸國家公園管理處副處長林文和，水里商工校長徐文法及鄰近國中、小學校長都共襄盛舉，並聯名簽署登山安全守則，讓登山教育在校園扎根。

玉管處長鍾銘山表示，配合政府開放山林政策，為提升民眾的登山安全意識，因此推出兼具療癒及登山安全的繪本《阿爸親像山》，因為，爸爸就像家中可以依靠的大山。

鍾銘山指出，山林開放後，公部門不能以安全顧慮為理由，限制人民進行登山活動；《國家賠償法》也隨之修正，執行單位必須做好登山教育、步道設施維護、現場告示及資訊傳達等工作。

由於登山確實具有危險性，開放民眾入山，民眾也必須自負責任，要具備登山知識與技能，做好安全準備，才能暢遊山林；不能有破壞生態，盜伐林木及升火等違法行為。

《阿爸親像山》繪本的文字創作者吳沛珊，就是玉管處的員工，她以夢境倒敘方式，描述一對父女攀登八通關越嶺步道，從事先研究路線地形、入園申請手續、體能訓練，實際登山過程中，傳述保護生態、高山症、避免在森林野地升火、無痕山林等知識與技能，都導入對白，將正確登山安全觀念，潛移默化傳達到讀者心中。玉管處透過此書，串連起人與山的情感，更希望大家能在登山體驗山林之美時，也共同維護珍貴自然資源。

NCC前專門委員喬建中等5人，今年5月在八通關杜鵑營地，涉嫌盜木升火引發森林大火，延燒12日，燒燬近80公頃珍貴森林，日前被南投地檢署起訴求重刑；林務局將求償2億2859萬元。

玉管處指出，這片森林守護台灣流域面積最大的高屏溪上游荖濃溪水源頭，還有繽紛多樣的生態系，因個人過失大意的錯誤行為，造成對自然生態環境的傷害，需要數十年才能恢復，應深引以為戒，玉山國家公園對此深感痛心與遺憾，並且再次呼籲，國家公園區內嚴禁營火，山屋或營地炊煮時，請務必注意森林防火。