繼錢楓被控下藥性侵女來賓後，大陸湖南衛視《天天向上》昔日的已婚主持人田源今(26日)也捲入性醜聞疑雲，遭化名Anna的女網友控訴2010年遭他性侵未遂，至今田源本人尚未對此事回應。但其實他2015年離開《天天向上》的原因，也是跟外遇女大生有關。

大陸男星田源因為主持《天天向上》爆紅，還與當時的主持群汪涵、歐弟、錢楓、俞灝明、矢野浩二、小五被封為「天天兄弟」。那時候的田源不僅事業春風得意，愛情也相當幸福，2008年與女星趙楠結婚，婚後生下1子天天，一家三口生活幸福美滿，令人稱羨。

田源昔日被爆婚內出軌，在夜店忘情激吻外貌姣好的女大生。(取自全民星探)

然而田源仍逃不過7年之癢的宿命，在2015年被狗仔直擊在夜店忘情激吻女大生，更有一張疑似他與另一位神秘女大生完事後的親密床照流出。不堪輿論批評，田源很快地在微博宣布暫時離開《天天向上》，避免讓自己負面新聞帶給兄弟們與節目影響。

接著田源又被流出與另一位女大生的親密床照。(取自全民星探)

多年後田源上節目談及這段不堪回首的往事，坦言當時剛好歐弟結婚，天天兄弟7個人都在布拉格參加婚禮，在出軌照片被曝光後，一群人都去了老大哥汪涵的房間，他進到房間更是什麼話都沒說，直接向汪涵下跪。

田源還透露，汪涵當時要他交出象徵天天兄弟的戒指，他一邊交出去一邊眼淚不停地流，自此田源再也沒有機會重返《天天向上》主持群，連演藝事業也一路走下坡，悔不當初。