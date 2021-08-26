美軍事新聞網站「Defense One」報導，隨著塔利班拿下阿富汗首都喀布爾，周邊機場迄今仍一片混亂。儘管阿富汗坐擁近1兆美元的礦產，卻需要穩定的環境才能順利開採。美學者認為，雖然如此，但大陸目前首要目標仍在於防止動亂朝大陸邊境蔓延，而非填補美國撤出後的權力真空。至於軍事介入，更不在選項之內。

在塔利班占領阿富汗首都一個多星期後，喀布爾機場仍一片混亂。大批阿富汗人想要逃離故土，更有人把嬰孩遞過刺網希望西方軍隊將孩子帶離阿富汗。相較於機場一片混沌，3英里外的中國大陸使館卻依舊開放。

在塔利班接管後，大陸是少數仍維持喀布爾使館開放的國家之一。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲專家維斯特史莫爾（Andrew Small）表示，短期內北京對阿富汗的重點，會著重在防止局勢不穩定向中國大陸邊境蔓延，而非利用美國離開的混亂，或介入美國正退出的區域。

他強調，北京不希望邊界再度出現「被排斥國家」。他們希望塔利班能建立一個克服各種障礙，並具有外交合法性的政府。

參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）前幕僚長蒲納羅（Arnold Punaro）認為，雖然美軍正忙著瘋狂撤出，而外界則努力究責，但更應該注意的是美國從阿富汗撤出，目的是要讓五角大廈能將注意力轉移到大國競爭與中國大陸的威脅之上。

他強調，「就在我們陷入阿富汗困境的同時，北京在軍事、經濟與技術上的腳步不斷前進。我們是否利用這次轉折，將伊拉克與阿富汗拋在身後，轉而真正的關注北京」。

史莫爾指出，大陸與阿富汗的邊界約46英里。1999年塔利班統治阿富汗期間，雙方就以某種型態進行合作。雖然2007年與2011年塔利班針對大陸公民的攻擊事件，造成雙邊關係的緊張；但彼此在2001年前後都維持著關係運作。

這種關係又特別受益北京與塔利班的主要支持者巴基斯坦的關係熱絡。即便如此，自2014年以來，北京還是在沒有伊斯蘭馬巴德的協助下，直接與塔利班接觸。

北京官員曾於2014年、2015年、2016年與2019年，多次與塔利班官員會面，商討阿富汗的和平進程。近日，大陸外長王毅於7月與9名塔利班成員會晤，重申北京不會介入阿富汗內政的立場。

雖然長遠看來，大陸可能會自阿富汗所擁有、價值近1兆美元的礦產獲利，這包括大多數可用於電子產品的稀土礦產；不過，這需要國家維持足夠的穩定才能達到。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）提到，「北京肯定想拿到阿富汗的礦產，但這建立在高度穩定的前提上。北京過去在阿富汗的經濟投資岌岌可危，部分原因就是該國安全不足」。

但史莫爾強調，北京對阿富汗軍事干預來獲得穩定環境的可能性「幾乎為零」。「阿富汗是一個陷阱，北京不會試圖填補權力真空。軍事干預是嚴重錯誤，任何試圖這樣做的人都會遭到削弱或拖累」