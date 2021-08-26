行政院加碼拚振興，除了人人都有的五倍券之外，各部會也提出8種加碼券，包括動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券，還有今年才新增的好食券、地方創生券、國旅券、i原券，《中時新聞網》整理目前已公布資訊，一次看完加碼券重點。

【客庄券】-改逐次扣款

客委會目前規劃，將採消費金額逐次扣款，和去年的面額折抵不同，預計招募11縣市、70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家（不限業別，但不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等）。

．面額：500元

．數量：40萬份

．使用方式：持手機內中獎票劵掃碼消費，依實際消費金額逐次扣款

．使用範圍：70個客家文化重點發展區，共2000家在地店家

．使用期間：暫定為110年11月-111年4月

【動滋券】-數量減半

教育部今年獲10億元預算發行動滋券，目前規劃面額和去年一樣都是500元，不過總數200萬份，比去年400萬份少了一半。體育署也表示，還會和相關單位討論細節，確定後會再正式公佈。

．面額：500元

．數量：200萬份

．使用範圍：目前規劃運動用品、運動場館、賽事觀賞及活動參與

【藝FUN券】-份數加碼

文化部表示，目前規劃爭取18億元預算，發行面額600元，共300萬份藝FUN券，發行形式含數位及紙本，相關細節待確定後公布。

．面額：600元

．數量：300萬份

．發行形式：數位及紙本併行

行政院拚振興，今年各部會將提出8種加碼券刺激消費。（鄧博仁攝）

【農遊券】-兩階段抽籤

農委會公布今年農遊券為888元，比去年250元多了三倍以上，將採兩階段抽籤，須憑農遊券使用地點消費滿千元發票，才能抽第二階段票券。

．面額：888元

．數量：88萬+58萬，共146萬份

．申請方式：兩階段抽籤，須憑消費滿千元發票抽第二階段

．使用期間：110年10月-111年4月

．使用範圍：3000家業者，包括農村好物、農社企業者、農村社區組織或團體、取得許可登記證休閒農場、休閒農業區旅遊服務中心與會員業者、田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊或有固定據點之百大或在地青農、農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所、特色主題農遊業者、魚貨直銷中心或觀光魚市業者或攤商、領有娛樂漁業執照業者、國家森林遊樂區。

【國旅券】-須透過旅行社使用

交通部觀光局表示，將發行的國旅券每張面額1000元，抽中民眾需向旅行社購買團體旅遊行程、飯店住宿、遊樂園區門票，細節部分仍在討論中。

．面額：1000元

．數量：120萬份

．發行形式：數位及紙本併行

．使用方式：限定透過旅行社使用

以上5種部會加碼券，皆需要透過行政院共通平台進行抽籤，好食券、地方創生券、i原券相關內容則尚未公布。