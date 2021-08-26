南投星空季溪頭迎星派對，將於28日晚間登場。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投星空季溪頭迎星派對，體驗療癒森活。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投星空季之溪頭場「迎星派對」，將於8月28日晚上7點，在溪頭自然教育園區啟動，當天有古典室內樂集及原火樂團表演，並以天文望遠鏡探索星際美景；9月25日之前，每周六都有星空茶席、月光派對、療癒森活探索，並陸續推出音樂饗宴。

溪頭「迎星派對」由南投縣政府、台大林管處及鹿谷鄉產業觀光促進會共同主辦，9月的每周六晚上，在溪頭漢光草坪推出各種表演節目，讓遊客以不同的方式，體驗溪頭夜間之美。

每周限量的星空茶席，由茶師精心布置、專業司茶，品嘗台大鳳凰茶園無毒的「螢火蟲茶」，及茶師準備的經典私房茶及茶點。月光派對9月4日由喜裂克文化藝術團、簡淑茵民族舞蹈團擔綱演出。

每周8場的「療癒森活」，由專業森林療癒師帶民眾遊溪頭，走進森林聆聽心裡的聲音，給自己微解放，遠離城市的壓迫，回應來自森林的呼喚，尋回最初的本能，也釋放塵世的壓力。

9月的溪頭，除了森林芬多精及閃爍星空，還可以以聲音療癒，9月7、8日透過「月光頌缽」調和身心，洗滌心靈，讓精神放鬆，找回讓心安定的力量。

配合星空派對，溪頭附近的飯店及民宿業者，也推出優惠專案及活動，溪頭米堤大飯店將於9月18、19日舉辦中秋公益音樂會，邀請小提琴家蘇顯達，及鋼琴家翁重華帶來音樂饗宴；溪頭青年活動中心，將於9月25日推出民歌之夜。另外，台大林管處將於9月25日上午，舉辦「大口森呼吸」溪頭健行活動。