傳染力高的Delta變異株席捲俄羅斯，且國內疫苗接種速度緩慢，當局今天通報新增820例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡個案，突破單日新高。

俄羅斯自6月中以來爆發新一波因Delta變異株（最先發現於印度）而起的染疫潮，今天通報新增1萬9630例COVID-19確診個案，目前總確診數682萬4540人高居全球第4。

儘管單日確診數現在呈現下降趨勢，俄國單日染疫死亡案例在8月多次創下新高，今天通報的820例也使總病歿數來到17萬9243人，是歐洲之最。

俄羅斯染疫身亡數字只納入驗屍後主要死因被認定是COVID-19的亡者，聯邦統計局（Rosstat）以較廣泛定義指出，截至6月底，國內因與疫情有關而死亡的人數超過30萬人。

許多俄國人對疫苗抱持懷疑態度，根據統計各區域疫情數據的Gogov網站，截至今天，擁有1億4600萬人口的俄羅斯僅有約3500萬人完全接種疫苗。