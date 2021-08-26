屏東1名80歲老翁4年前在街頭流浪，被縣府安置在1間私人養護中心，之後診斷出失智症狀，由縣府申請監護宣告；而該養護中心的麥姓女負責人之後發現老翁其實有大筆財產，竟拐騙對方登記結婚，並慢慢盜領光其財產，縣府事後發現此事提告；法院認為老翁沒有足夠判斷力理解結婚意義，判婚姻無效。

判決書指出，該老翁2016年6月因推著輪椅在外遊蕩，被縣府緊急安置在1間私立老人長照中心，且事後被醫院診斷出罹患短暫性譫妄症及疑似失智症，法院判處監護宣告及暫時處分，而該養護中心的麥姓女負責人事後受到文件發現老翁名下竟有大筆土地與存款，竟決定連哄帶騙，帶老翁去登記結婚，並以配偶身分不斷領取對方財產。

縣府之後發現老翁的財產遭大量轉出，由社工調查出事件原委後，協助老翁控告麥女；社工指出，麥姓長照負責人與老翁根本沒有感情，登記結婚後也未同住同睡，甚至沒說過話，麥女卻不斷盜領對方財產，因此提告婚姻無效；而麥女則辯稱2人是兩情相悅，登記時戶政人員有詢問過老翁，老翁當時明確表示同意。

法院認為，老翁曾中風，一眼失明一眼白內障，視力弱視且患有高血壓，多次進出街友中心，曾被診斷出失智及暴力問題，不認為高齡77歲的老翁有足夠判斷能力解結婚之意義，且老翁與麥女屬受監護者與監護者關係，老翁僅是因如此就答應登記結婚，因此判2人婚姻無效。