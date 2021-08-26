台灣體育競技節目《全明星運動會》播出後，許多藝人被發現原來是運動健將，幾乎媲美職業選手實力讓觀眾驚喜，而亞洲其他地區也很流行這類型節目，其中大陸《超新星運動會》每屆找來新生代偶像，引起超高討論；最近微博流出一張疑似藝人拒絕出演《超新星》的原因，甚至有「腿斷了」的奇葩理由，讓網友看傻外更好奇到底是哪些偶像。

在台灣、大陸和韓國都有體育競技類型的綜藝節目，雖然觀眾看到明星們賣力演出的樣子很開心，但粉絲心裡卻很緊張，因為都害怕自己的王子公主受傷；今（26）日微博瘋傳一張照片，疑似是藝人拒絕出演《超新星運動會》的原因，名字都被馬賽克掉，但部分拒絕原因太奇葩引發熱議。

網瘋傳偶像拒絕演出《超新星運動會》的理由，引起熱議。(圖/ 摘自微博)

拒絕名單中有各種拒絕的理由，像是「運動能力不行」、「沒有特別合適的項目，體育能力不行」、「腿斷了」、「不會運動」、「劇組無假期」、「無檔期，兩部戲完全接檔」、「無意願參加」；有的用自嘲委婉拒絕，但也有人大方坦承沒意願。

這張名單流出後，先前一些粉絲都表示很懷念看偶像們運動的樣子，更被這些偶像劇拒絕的理由笑歪，「堪比我小時候不想去上學的理由」、「腿斷了這個理由跟人家請你看電影你說眼瞎了一樣尷尬呢」、「好奇腿斷了的那個是誰」；有內行觀眾更直言「怎麼沒人寫不想談戀愛」，因為過去有偶像參加《超新星》後就爆出熱戀緋聞。