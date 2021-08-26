基隆婦打高端捷運站不適 痛苦送醫畫片曝光。

41歲住基隆的王姓女子，24日上午前往接種高端疫苗，下午她到台北市求職，在搭捷運時因身體不適、胸悶，在西門站內當場昏倒，經搶救後仍宣告不治。（民眾提供）

基隆婦打高端捷運站不適 痛苦送醫畫片曝光。（影片截圖）

國產高端疫苗23日開打，3天內傳出4起接種後死亡案例，目前尚未證實與疫苗施打相關。其中基隆一名40多歲女子，暈倒在捷運站，送台大醫院急救猝死診間，指揮中心公布該女有大範圍「主動脈剝離」現象。對此，法醫高大成推測，女子可能本來就有些微主動脈剝離，接種疫苗後「加快剝離速度」致死。

基隆該名40多歲王姓女子，24日上午接種高端疫苗，施打完當下無明顯副作用，未料到了下午4時許，開始出現胸悶頭暈、手腳麻、出汗等不適症狀，搭捷運到台北拜訪客戶的途中，突然癱軟倒在捷運站，送往台大醫院急診搶救，但在等待結果的過程中，大約在下午6點半在診間猝死。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，經電腦斷層掃描發現，該女有主動脈剝離的現象，且範圍非常大，延伸至心臟，而主動脈到心臟相接的地方破裂，造成裡面大量積血，使其無法發揮正常功能把血液打出去，個案最後仍無法救回，在晚上8點多宣告死亡，家屬要求司法相驗。

據TVBS報導，法醫高大成指出，主動脈剝離透過超音波檢查就看得出來，推測女子可能本來就有些微主動脈剝離，但並未嚴重到有感覺，接種疫苗後加快了剝離的速度，但確切原因還是有待解剖鑑定釐清。

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