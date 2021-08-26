美國「有線電視新聞網」（CNN）25日報導，一名婦人在田納西州遭遇破紀錄豪雨時受困家中，因此在臉書（Facebook）上直播洪水來襲的畫面，並直呼「好嚇人」，最後不幸溺斃。

55歲的婦女琳達（Linda Almond Bryant）住在田納西州的韋佛利市（Waverly），她在上週當地遭遇毀滅性洪患時，與37歲的兒子湯瑪斯（Thomas Almond）一同被困在家中。琳達在洪水來襲時曾於臉書上進行直播，說「我們正遭遇洪水」，並稱「這非常嚇人」，稍後似乎有東西撞到兩人所待的房子，讓她驚呼「太可怕了」、「天啊」。

湯瑪斯告訴CNN，當洪水湧入家中後，他和母親在屋邊避難了約30分鐘，之後看見一棟著火的房子著他們飄來，因此決定跳水逃生；他們被捲入湍急的水流之中，而在湯瑪斯奮力浮出水面後，已不見母親的蹤影。

湯瑪斯最後幸運地爬上另一棟房子的屋頂，並在約4小時後獲救，不過琳達卻不幸溺斃。漢弗萊斯郡（Humphreys）警長戴維斯（Chris Davis）本週搭乘直升機巡視災區時流著淚表示，當地只是一個小郡，居民間的感情十分緊密：「這些是我們認識的人、是這些人的家人、是和我們一起長大的人。」

CNN指出，田納西州上週降下破紀錄的豪雨，引發嚴重洪患，該州中部有271棟房屋被沖毀、160棟嚴重受損、28棟輕微受損。當地官員已確認有18人不幸死亡，其中包括一對年僅7個月大的雙胞胎，還有3人在搜尋多日後仍下落不明