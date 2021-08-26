皮克斯經典沙雕等你來踩點！疫情影響原定七月開展的【福隆國際沙雕藝術季】，因受到烟花颱風影響，部分沙雕作品受損，隨著中央疫情指揮中心公布進行警戒降級後，主辦單位福容大飯店福隆與與台灣華特迪士尼公司決議，重新打造全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，預計在九月中秋連假時推出十八座皮克斯電影沙雕作品，並由歷年榮獲「福隆國際沙雕藝術季金鏟獎」的沙雕團隊操刀，將皮克斯動畫經典場景刻畫得微妙微肖，再創旅遊熱潮讓大人小孩與皮克斯動畫巨星一起在福隆嗨放中秋。

玩具總動員沙雕。(戴志揚翻攝)

海底總動員沙雕。(戴志揚翻攝)

今年沙雕季以「重溫皮克斯經典」為主題，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星， 13部電影主題除了回味動畫經典場景外，更將人物角色從大螢幕中搬出來；高達4公尺的「玩具總動員沙雕」，需要將「胡迪、巴斯光年、三眼怪…等」多達30位的經典角色一一刻畫出來。今年整個展期間共投入10名沙雕藝術家，從夯沙模板到塑型，不論風吹雨打，皆有駐點沙雕師以人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

沙雕師創作沙雕過程。(戴志揚翻攝)

為挑戰「皮克斯經典」的數十部電影角色，十位沙雕師們全部繃緊神經，以多年累積的經驗與技術一刀一刀劃出經典角色的神情。征戰國際沙雕展多年且連續多年榮獲福隆國際沙雕藝術季獎項的沙雕師周聖強，負責皮克斯Logo《PIXAR》、《天外奇蹟》、《玩具總動員》等主題作品，為了呈現出人物的靈魂神韻，周聖強表示在確認主題後，便將每部動畫影片看了至少兩遍以上，因為人物的創作不僅於圖像的表示，而是在人物當下所發生的事情，傳達出的情緒反應，都是作品的精髓所在。

沙雕師臨摹迪士尼角色人物。(戴志揚翻攝)

今年福隆沙雕季策展人蘇柏光表示，為了強調每個作品的時間序以及連結度，在每座沙雕作品底下，以電影膠捲的方式串聯各部主題動畫，讓參觀的遊客彷彿進入時光隧道，一窺皮克斯動畫三十五年來的歷程；同時在這次的沙雕作品上，也有三座別出心裁的互動沙雕作品，走上《怪獸大學》沙雕與「毛怪及大眼仔」來張學生證的合照，或是跟著《靈魂急轉彎》沙雕一起走在琴鍵上，探尋自己的地球徽章在哪裡！今年福隆國際沙雕藝術季為降級解封後第一個開展的活動，主辦單位不敢掉以輕心，規劃分流及時段性看展。

在佔地六萬平方公尺的沙灘中，每個遊客也都能獲得最大的社交安全距離。此外，主辦單位還增購了全身式消毒裝置，每位遊客入場前都必須經過消毒門，確保乾淨無虞，搭配每場次間隔時間的清消作業，讓今年的沙雕展，防疫百分百，相關展場規定依中央主管機關規定，階段式調整作為，詳情將另於官網公告。

配合福隆海水浴場重新開放，場域內的彩虹商店也重新整修，七彩外觀塗裝，還有超多可愛冰棒裝飾品，一看就覺得全身冰涼透徹，來到福隆除了看沙雕、欣賞海邊美景之外，也不要錯過這個網美打卡點！福容大飯店福隆也推出《福隆海洋假期》住房專案，平日雙人入住只要$7999元起，即日起到9/17止，加碼升級一泊三食超優惠住房方案，除了享有精緻早餐及晚餐外，再加贈「職人海鹽清燉牛肉麵」兩客，讓您入住期間不停吃，吃不停！還能再到海邊踏浪消暑，把握暑假的尾聲，大口深呼吸。