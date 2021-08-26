7-11於2018年創立咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡」，首創將精品咖啡廳概念導入超商，今年也首度參與「阿里山莊園咖啡生豆媒合會競標活動」，以「在地採購、在地消費」的模式，支持本土咖啡小農，自然農法栽植與土地共生，減少碳足跡落實環境永續，即起至9月21日，推出「阿里山咖啡季」，共有3款阿里山精品咖啡，於15家7-11門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」支持咖啡小農，在地採購高品質咖啡豆，讓優秀的咖啡生產者被看見，推出榮獲2021年PCA典藏台灣精品咖啡國際競標賽評審鑑定84.93分的「阿里山特富野豆御香莊園咖啡（水洗）」(售價220元)；及鑑定82.95分的「阿里山特富野豆御香莊園咖啡（厭氧日曬）」(售價250元)，以日曬處理完整吸收果實風味。

7-11的「不可思議咖啡」推出「阿里山咖啡季」，共有3款咖啡新品。（7-11提供）

即起亦推出精品美式、拿鐵咖啡買中杯免費升級大杯活動，精品美式咖啡、精品拿鐵咖啡品味價分別80元（原價95元）、95元（原價110元）。