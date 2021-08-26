據大公文匯全媒體報導，今天（26日）下午，香港政務司司長兼候選人資格審查委員會主席李家超就候選人資格審查委員會審查結果見傳媒。李家超公布有效提名的候選人名單，其中資審會就有關人士是否符合擁護基本法和效忠香港特區的要求和條件作出決定。

選委會已經完成總共1498人資格審查，當中326名為當然委員的登記人，156人為提名人以及1016名候選人。其中，符合資格的有1496人，其中當然委員有325名，提名人有156名，以及1015人界別分組候選人。其中，資格無效2人。

李家超點名指出當然委員登記人、立法會議員鄭松泰資格無效，因為不符合擁護基本法和效忠香港特區的要求和條件，立即喪失立法會議席。另1人由於未有登記為地方選區選民的基本條件，因此不符合參選資格。

據大公文匯網報導，鄭松泰被港府指證的罪狀包括：

2015年6月5日，鄭松泰與黃毓民、黃洋達等人率領數百人在尖沙咀舉行集會，高叫「勇武抗爭」、「香港建國」等「港獨」口號。

鄭松泰2016年宣誓就立法會議員時，在讀完誓詞後高叫「全民制憲、重新立約」。

鄭松泰於2016年10月19日在立法會會議廳故意倒插多支國旗和區旗，被控侮辱國旗及區旗罪成・

2019年7月1日，大批暴徒衝入立法大樓期間，鄭松泰被指為暴徒帶路，引領他們在立法會破壞，並因事件被捕。

2019年修例風波中鄭松泰多次與黎智英、何俊仁、羅冠聰等「亂港」頭目齊齊上街，指揮暴徒投擲磚頭、雨傘、滅火器等襲警。

2020年6月4日立法會三讀通過《國歌條例草案》時，鄭松泰投反對票。