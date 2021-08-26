雖然市場對於美國聯準會何時啟動縮減購債(Taper)行動，以及Delta疫情恐造成供應鏈持續緊繃，讓市場出現震盪，但市場大多看好美國經濟復甦強勁，歐美社會與病毒共存降低影響，標普500指數、那斯達克指數周三(25日)收盤創新高。但也有不少專家不斷強調美股崩盤的可能，依照歷史數據，9月市場表現較為疲弱，但MarketWatch專欄作家Jeff Reeves認為，美股年底前仍有機會繼續高漲。

近期包括末日博士魯比尼（Nouruel Roubini）撰文指出，拜登政府延續川普時代留下來的惡行，大規模財政措施亦將導致鉅額的債務增長，並讓美國經濟走向停滯性通膨。「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach)本周一也警告，美國不重視美元地位的下場，以及肆無忌憚的貨幣寬鬆政策，如今的經濟模式將導致美國失去美元霸權地位，大陸反而是如今成長最強勁的經濟體，未來將超越美國。

據MarketWatch報導，Jeff Reeves提出9大看漲美股理由：

第一，股票的強勁漲勢：標準普爾 500 指數從去年3月23日2240點低點，到今年8月飆漲至4500點，剛剛實現了歷史上最快的翻倍漲勢紀錄，它還在今年創造50次創高收盤記錄。這種破紀錄的漲勢不會永遠持續，但重要的是，不應該認為創新高就一定出現回檔，大致上，美股上漲強勢，大多時間會自己增強，而不是沒有理由的崩跌。

第二，企業收益依舊強勁且令人印象深刻：過去5個季度，標普500指數成分股企業平均超出預期19%，推動股市上漲。例如科技寵兒 Nvidia與體育零售商Dick’s Sporting Goods，前者在一周內因強勁獲利表現上漲14%，後者也發布強勁財報後，1天內就漲20%，代表這些飆漲的公司，背後有強勁基本面支撐。

第三，對Fed縮減購債擔憂消退：一些投資者在 2021 年的看跌論點之一，就是Fed將在年底前縮減每月1200億美元的構債行動，但目前很多報告認為，短期內不會出現緊縮購債的言論，至少要等到11月，這對於那些對貨幣政策鷹派的人來說，是個壞消息，但卻對大部分投資人來說是好事一樁。

第四，華爾街仍然看漲：最近數據顯示， 56%的分析師對標普 500 指數股票的建議是買入火或是持平，這是自2012年以來最高水平，表明股市仍有繼續上漲空間，但要注意的是，這些聰明錢看法不一定正確。

第五，房地產市場的財富效應：一般來說，典型的美國人並沒有將大部分財富與股票掛鉤，其主要資產反而有三分之二都在房地產，這讓美國人對於經濟前景好壞更受制於房地產市場變化。隨著房價持續上漲，7 月房價中位數比上一年上漲了18.4%，這很大程度支撐未來幾個月的支出與投資情緒。

第六，核心通膨VS食品和能源：必須意識到，2021年對於通膨風險討論並不全面，今年7月通膨來到年增5.4%，達到20年高點，但從核心通膨來看，年增僅0.3%，甚至低於市場預期。

第七，從宏觀角度來看，通膨不等於造成熊市：相對於較高的通膨與每股相對低的投報率來看，幾乎沒有相關性。以2011年為例，當時整體通膨來到4%，也是由波動較大的食品與能源推動，雖然一些人仍擔憂會阻礙2008年金融危機後的經濟復甦，雖然股市一度出現震盪，但最終還是穩定下來，甚至在第二年上漲15%。

第八，除了股票難以找到更好標的：儘管高通膨成為話題，但對想要增加儲蓄的投資人來說，黃金等資產並非更好選擇，甚至在過去12個月出現虧損，債券市場的標的實際上也出現下跌，雖然這些可能是不錯的避險工具，但現在除了股票，還能從哪裡獲得真正獲利？

第九，大多數投資者應該忽略短期趨勢：上面幾點很多都是根據最新新聞來評估，但長期來看，投資人應該忽視短期趨勢並做好長期規劃。根據高盛的研究指出，過去140年來，股市平均投報率為9.2%，當然當中會有糟糕的年份，但如果保持夠長時間，幾乎可以肯定穩定領先，下次面對短期波動，就任意猜測熊市要來，必須想起這一點。