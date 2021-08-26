荷蘭表示，今天將結束從阿富汗首都喀布爾撤離的班機，因為美國命令他們須在美軍31日撤出前離開當地。這使得有些人可能被留在塔利班（Taliban）治下，荷蘭承認這是痛苦決定。

法新社報導，荷蘭外交部長卡哥（Sigrid Kaag）和國防部長畢勒維德（Ank Bijleveld）致函國會寫道：「美國今天通知荷蘭必須離開，因此我們極有可能在今天稍晚執行最後幾趟航班。」

信中還說：「這是個痛苦的時刻。因為這意味，即使經過最近這段期間的一切努力，仍舊有具資格撤離到荷蘭的人將被拋下。」

信件寫道，在喀布爾（Kabul）機場的荷蘭大使館和軍隊人員也會搭上今天最後幾架撤離班機。「我們已做了一切可能的安排，來協助現在在機場大門內的數百人搭上今天預定班機。」

兩位荷蘭部長還建議民眾，為了安全理由避免靠近喀布爾機場。此外，荷蘭將在當地保留一架C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules），以應付突發狀況。

荷蘭表示，美方之所以命令他們在31日前離開喀布爾機場，是因為最後幾天會有大批美國軍人和設備要從機場空運撤出。

荷蘭政府指出，喀布爾機場周遭的「安全情況迅速惡化」，也是必須提前撤離原因。西方國家官員曾警告，喀布爾機場周遭可能發生恐怖攻擊。