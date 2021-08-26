小8抱回《全明星》最後一座MVP。（凱渥提供）

小8與藍隊隊員開心合影。（凱渥提供）

被封「九指戰神」的趙逸嵐（小8），憑著「加倍奉還」的意志力，以桌球女雙、混雙相當亮眼的表現，終於抱得《全明星運動會》本季最後一座MVP。在球類項目一直以來表現非常出色的小8，在自己的週記寫到「我好開心這兩次都能和洗菜一起入圍MVP，證明女生們的努力被看見了！ 」對於這次獲得MVP的殊榮，小8要獻給在《全明星運動會》裡所有的女戰士們，因為在節目中，男生往往表現都太優秀，所以大家常常會忽略女生們的努力。

趙逸嵐表示，「謝謝錢姊把大家的心聚在一起，這個MVP獻給藍隊女生，和所有人，還記得我曾在開播記者會上說，請記得我們現在在台上美美的樣子，因為開始比賽之後我們會面目全非。我想收回這句話。現在我想說的是：請記得我們在比賽的時候的樣子，因為那才是最美的樣子。」

她回憶，在《全明星》前期，因為手指骨折需要很長的時間復健，一度無法參與團隊的訓練，甚至考慮過是不是要主動退賽，還曾哭著對製作人說「決定要開刀了，但真的不想被退賽」，製作人一句「退賽是最後的底線，我們會盡力保留妳」，更讓小8定下超強的意志力，堅持將獎盃討回來，在維持兩個多月受傷過程中，她靠一隻手也可以做很多運動像是羽球、單手接球等等，靠著「加倍奉還」的意志把之前沒有贏的全部補給藍隊。

對於這次以桌球獲得MVP，小8表示也要謝謝江宏傑，因為上次紅隊贏下的桌球有許多戰術上面的運用，藍隊的桌球教練徐仲徽會模擬紅隊對手球路，帶著大家一起訓練，模仿曹佑寧、周予天會打的球路來讓藍隊隊員練習，也因為這樣找到一套戰術破解對方的套路。小8說：「謝謝所有支持我的朋友和家人，能拿到MVP要感謝錢姐、所有教練、以及我最愛的藍隊每一位戰友。也要特別感謝我的室友路嘉欣，在我受傷陷入低潮的時候給我很多鼓勵，還做了家裡所有的粗活和家務事。想和大家說，努力不一定會有好結果，但不努力一定不會有好結果，就像買威力彩一樣。」