警方經過1個多月追查，25日傳喚14人、14車到案，當場查扣涉案車5輛。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方經過1個多月追查，25日傳喚14人、14車到案，當場查扣涉案車5輛。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

飆仔掛假車牌公路競速，以逃避警方查緝。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

疫情趨緩，飆仔紛紛出籠！7月18日凌晨，台南警方獲報，有數十輛改裝車在台19線等路段，仗人多勢眾闖紅燈，還並排呼嘯馳騁、來回競速，新營警分局查出14名車主並查扣涉案車5輛，26日將14人依公共危險罪嫌移送法辦，並持續追查其他涉案車輛和車主。

據悉，帶頭的徐姓男子在網路上號召改裝車糾眾集結，有來自外縣市的改裝車，除了在安南區，還跑到學甲、鹽水、新營等地狂飆，無視來往車輛安全，直接在道路中央交通號誌下並排，將紅綠燈當作競速起點，不斷來往狂飆。

此外，這群飆仔利用變造車牌或遮蔽物等物品，遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，行徑囂張目無王法，猶如玩命。市警局長方仰寧接獲新營警分局報告後，立即責成刑事警察大隊、交通大隊、新營、學甲、麻豆分局等單位聯合組成專案小組嚴查偵辦。

警方經過1個多月追查，25日凌晨動員64警力、兵分16組拂曉出擊展開第一波搜索查緝行動，傳喚涉競速者14名、車輛14輛，並查扣涉案車5輛、假號牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，警方除了開罰單告發，同時也持續追查其他涉案車輛。