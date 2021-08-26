英國汽車製造商暨貿易商協會（SMMT）在26日公布7月汽車產量年跌37.6％至5萬3438輛，為1956年來同月份產量最低，也是今年2月以來首次出現年跌狀況。除了英國脫歐導致勞工不足之外，全球晶片缺貨等是造成產量下滑的主因。