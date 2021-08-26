英國缺工缺晶片 7月汽車產量年跌37.6％ 20:372021/08/26 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國汽車製造商暨貿易商協會（SMMT）在26日公布7月汽車產量年跌37.6％至5萬3438輛，為1956年來同月份產量最低，也是今年2月以來首次出現年跌狀況。除了英國脫歐導致勞工不足之外，全球晶片缺貨等是造成產量下滑的主因。 《電子零件》H2拚勝H1 嘉澤一度填息75％ 《國際經濟》低利掰掰 韓央行升息1碼至0.75％ #全球 #產量 #英國 #汽車 #缺工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股尾盤拉升恒指跌280點 科技網路股普跌 16:592021/08/26 財經 德媒：陸企在歐洲機械汽車市場威脅德霸主地位 19:332021/08/26 兩岸 《半導體》頎邦營運續看升 外資上看104元 12:522021/08/26 財經 《半導體》強茂前7月每股盈餘3.2元 H2業績估勝H1 08:202021/08/26 財經 林恩平：缺料加劇影響出貨 04:102021/08/26 財經要聞 房貸、土建融餘額 7月續創新高 04:102021/08/26 財經要聞 7月製造業營業氣候 連三降 04:102021/08/26 財經要聞 《國際經濟》日7月服務業PPI年增1.1％ 旅館費飆近6年新高 11:102021/08/26 財經 華為採購汽車晶片 傳美批准 04:102021/08/26 產業財經 《汽車股》H2車市樂觀 裕隆吞定心丸 12:182021/08/26 財經 漲價題材強強滾 15檔超威 04:102021/08/26 財經要聞 財經熱門新聞 美股9月崩跌警訊又亮？專家提9大理由 要投資人想清楚 - 財經 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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