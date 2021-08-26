醫療財團法人竹銘基金會籌設陽明交大憶卿醫院，位址設在陽明交大博愛校區，26日舉辦環境影響說明書公開會議，在地里民前來表達對未來醫院開發後的擔憂，包括選址、交通、汙水、醫療廢棄物以及救護車鳴笛等等問題，竹銘基金會與陽明交大校長林奇宏等人逐一回應問題，並表示在經過10個月環評之後，預計明年底將動土，未來將會是一座全新的醫療、教學結合電子生醫的新形態醫院。

陽明交大憶卿醫院由竹銘基金會籌設，已通過教育部及衛福部同意設置，目前正進行環境影響評估及都市設計審議，通過環評後預計明年底可動土興建，計畫興建地下3層、地上15層智慧型未來醫院，預計設置一般病床300床。

憶卿醫院目前由唐高駿擔任院長，26日偕同陽明交大校長林奇宏、竹銘基金會及營建單位共同舉辦環境影響說明書公開會議。會議也引來在地團體表達訴求，以及民眾、民代對新設醫院的擔憂。

有民眾在會議中表示，憶卿醫院鄰近學區，被眾多學校包圍，未來空氣、汙水、傳染病管控、醫療廢棄物以及救護車鳴笛等等問題，都讓里民們感到焦慮。也有民眾反映附近有動物園、市立體育館、新竹公園等熱門景點，交通本就繁忙，若再加上一座醫院，未來勢必交通大打結，衍生的停車與交通阻塞，都可能讓附近居民生活備受困擾。

此外，也有民眾表示，新竹市已有諸多中大型醫院，加上鄰近的新竹縣竹北市有生醫園區，醫院密集度高，實在無須再蓋醫院。

陽明交大校長林奇宏回應解釋，憶卿醫院定位為大學醫院，任務與一般醫院不同，是以教學研發為目的，以健康醫療及電子、資訊產業的結合為發展發方向。至於民眾反應感染管控問題，他認為醫院反而相對安全，因為醫院有嚴密的管控，甚至可以成為社區的防護網，提供健康促進與維護。

在環境汙染的問題上，林奇宏承諾會更比政府規範更嚴格的標準處理，汙水也會做到合格排放標準，空氣監測也將會多設監測點。交通方面，考慮假日車潮恐爆量，研擬與市府合作重整校園空間，也爭取未來輕軌共構的可能性。