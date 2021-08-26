60多歲已婚孟姓科技公司董事長，偷吃小他24歲的陳姓女珠寶商，大手筆投資陳女珠寶事業上億元，還贊助她父母換心換肝醫藥費，最後卻發現陳女跟別的男人結婚，憤而控告陳女詐欺，還拿出陳女簽的1億元本票想追討資產，卻發現陳女將錢拿去買房，還「脫產」過戶給妹婿，台北地檢署依毀損債權等罪起訴陳女、妹妹及妹婿等4人。

據ETtoday新聞雲報導，孟姓科技老董加入某抗衰老診所會員，因而認識在診所擔任業務經理的陳女，兩人雖相差24歲，仍從2011年起發展不倫關係。孟董霸氣疼小三，陸續投資孟女經營的珠寶事業，還贊助陳女父親換肝、母親換心的醫藥費，金額上億元。

甜蜜感情持續到2017年，孟董赫然發現陳女跟別的男人登記結婚，且其父母從頭到尾身體健康，孟董氣炸提告詐欺，陳女認了父母生病是說謊，但辯稱只是「想要博取他的關心」，「想要試探他還愛不愛我」，沒有詐欺的意思。高院最後認定陳女佯稱親人病況詐騙1060萬元，依詐欺取財判刑2年，緩刑4年確定。

孟董另拿出陳女簽下的1億元借據、本票，向法院聲請執行，卻發現陳女拿錢買房，且兩人分手後，不是以債權設定抵押給陳女妹妹，就是過戶給林姓妹婿、然後租給蕭姓友人，又再將4人告上法院。

台北地檢署多次偵查，認為無證據顯示陳女等人涉嫌詐欺，孟董3度提請再議，高檢署發現，孟男向法院聲請1億元的本票裁定取得債權執行名義後，陳女名下房子就密集出現抵押設定、所有權移轉等變動，明顯涉嫌非法脫產，因此將這部分發回，命令北檢依毀損債權、使公務員登載不實文書等罪，起訴陳女和妹妹、妹婿、以及蕭姓友人。