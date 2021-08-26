新竹南寮漁港波光市集風光開幕啟用之後，引起民眾遊憩熱潮，但位在波光市集對面的碼頭作業區在無預警的情況下，變成道路並且畫設紅線，引起漁民反彈，紛紛向民代陳情，不過新竹市府解釋，新港4路側漁民作業區畫設紅線是因為遊客及非漁民作業車輛長期進入即隨意停放，若漁民有臨時漁業需求停放相關車輛則不受影響。

新竹市議會議長許修睿與多名議員都接到民眾陳情，稱波光市集附近漁民作業區變成道路，還畫設紅線，影響漁民上下貨。許修睿與多名議員會同市府相關單位現場視察，聆聽漁民訴求，要求市府取消紅線畫設，他們不反對發展漁業觀光，但也不應該犧牲漁民權益。

市議員陳慶齡指出，新竹漁港從30年前啟用至今，碼頭就一直是漁民停泊漁船、卸漁貨的作業區，市府無預警的把漁民作業區變成道路，漁民無法接受。市議員黃美慧也指出，市府沒有事先跟漁民溝通，如今漁民必須把車停到1公里外的停車場再走路過來，這要漁民如何上貨、卸貨？

針對漁民的訴求，議員們要求市府先把不合理畫設的紅線取消，方便漁民作業，同時要設立漁民作業區的標示牌，並將邀請漁業署主管機關共同來會勘，希望還給漁民一個真正的漁業作業區。

對此，新竹市政府回應指出，新竹漁港為漁業署委託市府代管漁港，對於港區整體作業環境、交通秩序等具有管理權限。為維護漁民作業、兼顧休閒觀光、保障行人交通安全，新港4路側漁民作業區市府已依法公告道路範圍並於兩側畫設紅線，是因為長期以來遊客及非漁民作業車輛進入及隨意停放，影響漁民裝卸貨、整補工作，漁民朋友若有臨時漁業需求，相關作業車輛停放漁民作業區將不受影響。