小鴨仔悠遊嬉戲之餘，還能幫忙施肥、吃害蟲。（張毓翎攝）

推動10多年稻鴨農法的芳榮米廠，目前契作約3公頃的鴨間稻。（張毓翎攝）

小鴨仔在田裡趴趴走，可促進稻根向下生長，使稻米健康茁壯。（張毓翎攝）

「鴨爸爸」吳春進仔細固定鐵網，防止野狗進入田間把小鴨仔吃掉。（張毓翎攝）

「鴨爸爸」每天撒稻屑給小鴨仔吃。（張毓翎攝）

嘉南二期作水稻已陸續插秧完成，推動10多年稻鴨農法的芳榮米廠，目前契作約3公頃的鴨間稻，連日來產銷班的「鴨爸爸」帶著小鴨仔到田裡「打工度假」，小鴨仔悠遊嬉戲之餘，還能幫忙施肥、把害蟲吃得精光，並增加秧苗間通風性，使水稻不易生病，讓稻田更健康，也省下農民不少顧田功夫。

顧鴨已13、14年的「鴨爸爸」吳春進，每天清晨4、5點，就得到田間查看小鴨仔是否安好，他說，以前小鴨仔曾因淹水及野狗而死掉，所以每天至少需巡田2趟。被問到「顧鴨」跟「顧小孩」哪個比較辛苦？他沒正面回應，只笑說，這幾年開始顧鴨，才體會到當年太太的辛苦。

吳春進還提到，稻子隨著小鴨仔一天一天長大，而稻子開始結穗時，就必須把鴨子趕回鴨寮，只是有時小鴨仔在田裡住習慣，就很難趕回鴨寮了；不過，他也笑說，小鴨仔雖然搞怪但模樣可愛。

芳榮米廠行銷總監張美雪表示，每隻小鴨仔都從嘉義溪口一處孵蛋鴨場載回到台南，由於買來時小鴨仔才剛孵出，「鴨爸爸」會先將牠們安置在家裡照顧，讓小鴨仔平安長大，等到水稻插秧後2至3周，「鴨爸爸」就會把小鴨仔趕進田間工作。

張美雪說，每分地分配12至13隻小鴨仔，牠們啄食福壽螺等害蟲，排出去的鴨便便，成了稻米天然的有機肥，此外牠們在田裡趴趴走，可促進稻根向下生長，使稻米健康茁壯，產出的無米樂鴨稻糙米、禾雁米，可讓消費者吃得安心。