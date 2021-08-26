新竹市文化局出版第8期《新竹生活》雙月刊，本期封面故事「疫情下的『美』一天」，記錄新竹市在疫情之下，各行各業朋友的抗疫故事，和讀者分享宅在家的無限種趣味可能，像是剪紙、製作水果甜點以及利用居家空間伸展肢體，希望在疫情期間，用另一種形式給大家支持和鼓勵。

新一期的《新竹生活》刊物因應疫情，提出了許多居家辦公、宅在家可以動手嘗試的生活提案與小挑戰，民眾可以依循刊物，動手剪出紙藝作品，或以當季水果製作零失敗甜點，更可以利用家裡的牆面、座椅，簡易伸展肢體、放鬆身心。

新竹市是座兒童城市，如何讓孩子們在疫情期間也能快樂學習、充分成長，也是市長林智堅關注的重點。「一打多的超人日常：新竹小家庭的抗疫記事」訪問了超人爸媽，分享他們創意滿點的抗疫心法。這些家庭有的善用小空間和道具做出比美夜市攤位的遊戲設施、有的和孩子一起下廚，更有把陽台變成畫布，讓孩子恣意揮灑。

文化局長張馨之指出，本期刊物採訪生活在這座城市的各領域從業人員，像是邀請新竹市醫師公會理事長邱國華分享疫情解析之外，也有來自新竹市的音樂人林冠宇及小Q老師分享音樂創作者如何沉潛及重回舞台。有落腳香山的孢子蒝工作室運用景觀設計專業於居家辦公的小祕訣，也有丹麥社區圖書館的社區營造夥伴分享疫情下如何協作推動共學基地。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得《新竹生活》。另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗（https：／／reurl.cc／NrkdXq）。