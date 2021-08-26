朱銘美術館首開全台藝文場館之先河，與東吳大學「數位貨幣與金融研究中心」共同合作，開發兩款NFT（Non-fungible Token，非同質化代幣）藝術商品，成為台灣第一家發行NFT的美術館。這項NFT跨界合作成果將於8月27日上午9：19在NFT發行交換平台「Jcard 這咖」上架，限量110份，售價訂為1999元，首月推廣優惠價919元，以紀念1999年9月19日美術館開館日。

朱銘美術館表示，此兩款NFT分別取材自美術館戶外展出的〈太極系列—太極拱門〉與〈人間系列—三軍〉之海軍軍艦「廣達號」作品，記錄兩個相當特別的時刻：太極拱門日出，呈現遊客來館參觀「看不到的美術館」; 晴空下的廣達號則是「疫情下沒有人的美術館」。

「今天，你透氣了嗎？」NFT之一「我不在上班的路上，我在太極拱門看日出」藉著太極拱門的日出搭配音效與旁白，帶著觀眾的心從煩雜的日常生活中任意穿越到美術館，享受一般人「看不到的美術館」風景。另一個NFT商品「沒有人的美術館，我聽見未來的訊息」，雖然是晴空下的軍艦廣達號作品，卻是反映三級警戒「疫情下沒有人的美術館」，隱含對人類與地球的觀察和反思。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，今年台灣藝文產業面對疫情的嚴峻考驗，美術館在此時推出NFT藝術商品，首先希望跨越時空限制，給予經歷隔離與孤單的眾人一份溫暖與共感；疫情關上美術館的門，也期望經由跨界NFT商品，可以為美術館打開另一扇充滿可能性的窗，在瞬息萬變的年代，與時俱進。

東吳大學校長潘維大指出，數位貨幣背後的區塊鏈技術應用將會是未來的主流趨勢之一，東吳數金中心這次與朱銘美術館共同發行二款NFT乃是首創博物館發行先河，更是學生集體創作的重要成果展現，未來將會有更多創新作品與大家分享，落實東吳結合跨領域創新應用之重要成果。