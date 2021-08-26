射箭是竹市指標性體育項目，好手輩出，為厚植基層實力，新竹市政府結合體育署補助，總計投入7000萬，在富禮國中打造面積1235平方公尺的射箭館，也是竹市首座符合國際規格的專業射箭館。此外，市府完善小學至大學4級培訓系統，邀請黃金師資加入，讓竹市成為北台灣培訓系統最完善的國手儲訓基地。

射箭是竹市體育的重點項目，市府在香山國小、富禮國中和三民國中、香山高中和新竹高商到清華大學，提供完整「4級培訓」，近4年投入超過450萬，打造7校基層訓練站，更找來中華射箭隊教練倪大智擔任師資、奧運女子銅牌得主林詩嘉擔任巡迴教練，紮實的培訓課程也吸引日籍生森麗恩特別從日本跨國來台就學。

選手們除了扎實課程，也需要完善設備，市長林智堅說，富禮國中因每年培訓選手增加，現階段的半戶外及戶外訓練場地已不敷使用，新竹市府因此向體育署爭取經費，以國際賽事規格，打造新竹最大專業級射箭館，預計明年年底完工。

建築師胡靖元表示，為降低夏季強日照及秋冬東北季風等因素，特別將射箭館方位設置為東南東，不僅設置遮陽板，在發射位置兩側也設計增設遮擋。另外，屋頂與建築體間更保有空氣層間隔，增加對流跟空氣循環，增加舒適度。

未來射箭館完成後，1射道4人使用，約可提供60人所需射道，附屬訓練空間更有900平方公尺，能有效培育國家未來之主力選手，成為全台最佳射箭專業場所。