國民黨立法院黨團今指，離岸風電設施鋼材進口冒充國產及採購價格過高；民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨「擋綠能、卡燃氣、阻三接、再高喊缺電」的做法與日前國民黨「邊吃美牛邊反美豬」一樣是扯台灣後腿，拖慢台灣再生能源發展的惡質政治操作。

謝佩芬指出，「非核、減煤、增氣、展綠」，是民進黨具體能源轉型方向，也符合國際潮流；特別是在國際減碳趨勢明確，希望增加再生能源發展的趨勢，提升再生能源一直是民進黨政府的政策目標。民進黨2016年執政後，這五年間的再生能源的裝置容量，由4.7GW增至9.5GW，年複合成長率達19.01％，幾乎是馬政府執政八年的年複合成長率6.56％的三倍。

謝佩芬表示，國民黨不僅過去不積極發展再生能源，一昧擁抱危險核四，現在更持續阻擋再生能源，抹黑綠電發展。謝佩芬說，事實上，因為疫情影響，離岸風電施工船員入境，本就需要嚴格把關，這點衛福部、內政部、經濟部都有共識，並且疫情也影響了國外相關機具設備來台的進度；同時，因為國外疫情嚴重，生產也都受到衝擊。國民黨一方面批評民進黨防疫，又刻意忽略疫情對於工程的影響，甚至政府為了緊盯進度，努力克服疫情帶來的衝擊，都可以被惡意抹黑為「喬事情」。

謝佩芬指出，除此之外，針對離岸風電的躉購費率部分，經濟部已經多次說明，國民黨卻刻意忽略持續操作及醜化。事實上，2025年以前要併網的5.7GW之中有1.6GW透過競價是2.5元以下，比平均電價還要低，這價格下降的速度比其他國家都來得快速。但國民黨刻意不說，想讓大家以為誤以為離岸風電都是5.8元。

謝佩芬強調，國際上風電價格本來就是前高後低，各國皆然。國民黨刻意扭曲，製造錯誤印象，再次印證了阻擋再生能源，拖慢台灣發展的惡劣行為。

謝佩芬表示，國民黨的能源政策，只有「反對」兩個字，「反綠能」無視產業面臨國際綠色供應鏈的壓力；「反天然氣三接」，無視社會對穩定供電、降低空汙的需求；「擁抱核能」卻又無力處理核廢料的問題。在在證明，國民黨就是台灣競爭力的最大阻礙。