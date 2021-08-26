「功夫皇帝」李連杰與第二任妻子利智結婚超過20年感情甜蜜，2個女兒不僅遺傳媽媽美貌，還擁有頂尖的頭腦，大女兒Jane是哈佛大學學霸，小女兒Jetta也是重點高中全校前5名的優秀學生。不過近日網路上就瘋傳一段號稱是李連杰前妻黃秋燕女兒踢足球的影片，更被網友大讚美貌勝過利智女兒。

近日有網友上傳一段號稱是李連杰與前妻黃秋燕女兒踢足球的影片，意外引發外界關注。影片中這位被稱作是黃秋燕女兒的美女足球員，身穿著綠色球衣，在大雨中拚命練習球技，更在用手擰乾衣服時，露出她的纖纖細腰，一雙踩在草皮上大長腿更是美得令人捨不得移開目光。

陸網瘋傳李連杰前妻女兒近照，經查證後發現是烏龍一場，影片中女子是抖音小有名氣的足球網美。(取自微博)

這段影片經過陸媒報導，更是引發了大批網友熱議「經常刷到，原來是李連杰女兒」、「長得比利智女兒漂亮多了」、「基因好」、「根本不是李連杰女兒」、「這不是大連那個踢足球的女孩嗎？怎麼跟李連杰扯上邊了」。

Charlene心願身材姣好，一雙大長腿超吸睛。(取自Charlene心願微博)

而《中時新聞網》循線找到影片來源，發現影片女主角是在抖音擁有135萬粉絲的足球網美「Charlene心願」，更發現在她的影片下方，也有人留言好奇詢問關於李連杰女兒傳言「聽說妳是李連杰女兒？」對此，她的粉絲則是代為澄清「肯定不是的，李連杰與黃秋燕離婚33年了，你看她（指Charlene心願）幾歲？」