以「美圖秀秀」等產品聞名的港股上市公司美圖2021年初大買比特幣、以太幣等虛擬貨幣，一度大幅浮盈。但隨著4月中下旬虛擬貨幣大跌，美圖也失血慘重，影響2021上半年業績，淨虧損近人民幣（下同）1.29億元。

美圖26日股價開高走低，開盤初期雖一度漲逾4％，但日內轉跌、跌幅擴大，收盤跌4.92％報1.74港元。美圖2021上半年財報顯示，公司淨虧損近1.29億元，較2020年同期的虧損1595萬元大幅擴大。

美圖表示，虧損淨額的大幅增長主要是因為減值的已購買加密貨幣的公允價值減少導致一次性開支增加。截至6月30日，美圖按當時市價購買以太幣6520萬美元、比特幣3220萬美元。但如今，美圖已購買比特幣的公允價值截至本報告期減少的1.119億元已確認為減值，而已購買以太幣的公允價值截至報告期增加的約9490萬元未確認為重估收益。