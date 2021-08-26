有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）向來以大顆鑽石、寶石著稱，正因為碩大就是美，才能展現非凡的氣勢，今年夏天全新上市的Winston Candy系列珠寶即起登台，總共有18件總價破億的珠寶作品，精選大顆寶石打造一顆顆色彩絢麗繽紛的雞尾酒戒，猶如糖果一般甜美迷人，另深受VIP愛的萬花筒Kaleidoscope系列珠寶表也已登台，猶如在腕間綻放的花朵，讓人愛不釋手。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列海水藍寶雞尾酒戒，周鑲彩色寶石與鑽石戒指。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓先生 (Mr. Harry Winston)生前熱中蒐集各種稀珍瑰寶，這也讓品牌擁有無數珍稀寶石，甚至不乏世上打破紀錄的巨鑽和知名彩寶，全新打造的Winston Candy系列珠寶，即是從眾多彩寶當中嚴格遴選箇中的佼佼者，顆顆華美彩寶主石色澤絢麗、碩大飽滿，四周再圍繞鑲嵌鑽石或彩寶，如眾星拱月一般凸顯主石非凡美感，展現海瑞溫斯頓珠寶鬼斧神工之美。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列珠寶作品猶如甜美迷人的糖果，沙弗萊石雞尾酒戒，周鑲彩色寶石與鑽石。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Candy系列紫色尖晶石雞尾酒戒，周鑲土耳其石與鑽石。（Harry Winston提供）

Winston Candy系列雞尾酒戒選用了濃澄錳鋁榴石、珍罕帕拉依巴碧璽、藍寶石、尖晶石、橄欖石、綠柱石、粉紅與黃色剛玉、海水藍寶、土耳其石與丹泉石等大顆花式切工主石，與不同彩寶搭配鑲嵌，並以大膽的對比色調讓各色寶石彼此彰顯，充滿愉悅氣氛，要讓女人忍不住嘴角上揚。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列沙弗萊雞尾酒戒，周鑲彩色寶石與鑽石。（Harry Winston提供）

雞尾酒戒源自美國２０年代實行禁酒令的年代，不同於女人佩戴於左手的婚戒，必須低調含蓄而內歛，佩戴於右手的雞尾酒戒，則象徵了女人的自由與獨立，尤其是當女人手持色彩豔麗的雞尾酒杯時，再搭配纖纖手指一顆偌大的彩寶戒指，無疑是一種自我的宣示。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列錳鋁榴石雞尾酒戒，周鑲彩色寶石與鑽石。（Harry Winston提供）

此次來台的18件Winston Candy系列雞尾酒戒，每只選用的主石、款式都不相同，各自展現不同的風格與個性，主石就像一顆顆甜蜜動人的糖果主石，在對比色調寶石的陪襯之下，則幻化成絢麗耀眼的萬花筒，讓女人一出手就是眾人焦點，無法將視線移開。

海瑞溫斯頓Winston Candy系列錳鋁榴石雞尾酒戒，周鑲彩色寶石與鑽石。（Harry Winston提供）

以萬花筒為靈感創作的Kaleidoscope珠寶腕表和卓時Premier系列萬花筒Kaleidoscope 36mm腕表，以五彩繽紛的彩色寶石勾勒如萬花筒般的絢麗景緻，強烈濃郁的色彩以衝突對比色呈現，充滿愉悅的氣氛和豐沛的活力，讓人目眩神迷。

海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope腕表，橘色表帶款，137萬元。（Harry Winston提供）

Kaleidoscope珠寶腕表融入「錦簇鑲嵌」工藝，鑲嵌各種顏色和不同切工的彩色寶石，營造花團錦簇之美；卓時Premier系列

海瑞溫斯頓萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶表，鑽石、帕拉伊巴碧璽等，618萬元。（Harry Winston提供）

Kaleidoscope腕表則在珍珠母貝的表盤上鑲嵌蛋面彩色寶石，呈現萬花筒的景緻，令人稱奇。