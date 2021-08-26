日本前外務大臣岸田文雄（64歲）26日在國會召開記者會，正式表態將競選自民黨總裁。岸田稱「將透過把不包括總裁的黨高層的任期定為每屆1年，最多可連任3屆，來防止權力集中」，強調決心致力於自民黨改革。對於菅義偉政權的現狀，他指出「無信不立。國民的信賴這一政治根基已經垮塌。我國的民主瀕臨危機」，鮮明展現了與菅義偉首相對決的色彩。

菅義偉（72歲）的自民黨總裁任期將於9月30日屆滿，自民黨敲定於9月17日發布黨總裁選舉日程公告，並在9月29日舉行投開票。而菅義偉考慮如果順利連任總裁，將在10月上旬解散眾院以舉行大選。

據共同社26日報導，圍繞下屆眾院選舉，岸田明確表示為了搞活自民黨，「堅持」黨推薦的比例代表候選人年齡不超過73歲的制度，主張「大膽錄用中青年擔任黨高層，讓黨恢復青春活力」。

關於新冠疫情對策，岸田指出需要獲得國民的認同，「如果（設想的是）『大概會變好吧』，就無法獲勝。需要事先考慮最糟糕的事態」。

岸田就競選總裁的理由說明稱：「我將站在國家的重要岔路口，傾聽國民呼聲，賭上政治生命，展示新的選項。希望包括首相在內實施總裁選舉，重新獲得國民的信賴，守護我國的民主。」對於政治和金錢問題，他表示「將認真向國民說明，提高透明度」。

在記者會前舉行的岸田派集會上，他尋求理解說：「傾聽國民各種各樣的呼聲，我確信有自己應該做的事情，（因此）決心成為候選人。」

岸田文雄宣布參選總裁，是繼去年敗給菅義偉之後的第二次。曾任日本外相、防相及自民黨政調會長等要職的岸田25日與岸田派幹部磋商，並派員拜訪前首相安倍晉三爭取支持，但安倍已表明支持菅義偉連任。另外，前總務大臣高市早苗及該黨現任政調會長下村博文亦有意競逐。

據共同社報導，自民黨青壯派對眾院選情感到擔憂，希望透過更換首相打開局面的呼聲擴大。報導說，某派系高層露出放棄的表情稱：「圍繞首相的新冠對策，選民不滿高漲。聽取民眾意見的年輕黨員聲音不斷增強。」鑑於22日隸屬菅義偉地盤的橫濱市長選舉也敗北，許多人悲觀地認為「這樣下去無法迎接選戰」，其他幹部亦感到束手無策，稱「已無法壓制（黨內輿論）」。