中央氣象局表示，今天（26日）風場主要為東南風，東南部沿海地區以及恆春半島仍有零星陣雨，大氣條件仍不穩定，雲林以南、各地山區有午後雷陣雨發展。不過明天（27日）起高壓增強，各地午後雷陣雨範圍縮減，大台北及東南部地區須注意悶熱高溫。
氣象局指出，明天水氣減少，各地天氣在上半天晴朗穩定，迎風面東南沿海及恆春半島仍有零星陣雨，不過午後雷陣雨範圍縮小，集中在各地山區及中南部地區。氣象局提醒，山區對流發展仍可能出現短延時強降雨、雷擊及強陣風。
明各地高溫約33-35度，不過大台北、桃園地區、高屏近山區內陸及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱，外出請多補充水分。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，隨著太平洋高壓持續西伸增強，台灣周圍將迎來近期最乾熱的時期。歐美模式預報顯示，未來5天全台各地少雨，僅山區偶有午後陣雨，各地大致呈現晴朗穩定。粉專提醒，在這種晴朗少雨的天氣情況下，須特別留意極端高溫的可能，小心中暑。
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