命理師沈嶸在疫情期間公益腳步不停歇，持續實踐「每月捐十萬，持續二十年」的承諾，目前已累積捐款達230萬元，本月捐款單位為隸屬士林靈糧堂的社團法人中華仁親社區關懷協會，同時更不藏私教大家１招致富。

沈嶸這次不僅捐錢，還另外捐了包括魔法面膜、面紙與她的著作《靈界原始碼》各100份給社團法人中華民國紅心字會。她說這麼做是希望提供魔法正能量產品給公益團體作為禮物分送給需要幫助的人，同時協助公益團體順利募款，這些禮物都是要分送給公益團體的捐款人，同時表達她對於捐款者的由衷感謝。

沈嶸認為人會富有或是貧窮全仰賴於是否了解佈施的重要，認為越捨得付出的人才會更加吸引金錢，「因為你是在培養自己的大方分享，越大方越捨得付出的人反而會越富有，反而越小氣越計較的人會越貧窮，因為你如何看待錢財會影響你如何吸引金錢。」

沈嶸表示那些精明但是算計的人，雖然可以成為小富之人，但往往富不久，會在其後被自己的算計之心而引發因小失大的失敗，反而那些大方付出的人，會吸引來各種願意幫助他成功的契機與貴人，他會因他的善良與大方而逐漸成為有錢人，所以要培養自己定期的佈施，對自己的福德有大大的助益，「將佈施的心取代小氣的心、算計的心、計較的心，你將會更富有。」