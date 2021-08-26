資深主播方念華2015年以《TVBS看板人物》榮獲「第50屆金鐘獎教育文化節目主持人獎」，且該節目5月剛滿12周年，但今（26日）卻驚傳即將收攤，對此，TVBS表示「《看板人物》沒有要停播，正積極準備改版計劃，而且最好的人選就是由方念華來領軍這些新計畫，她是TVBS的看板人物，我們未來要更借重她的長才。」

疫情期間，因TVBS很多非即時新聞性節目都停錄或改成線上節目，有觀眾打電話到電視台關心，某些節目是否也不敵疫情而將停播。剛好方念華主播今在臉書上抒發疫情期間有優質商店關門的心情，更引發網友猜測《看板人物》該不會真的要停播了？

方念華（左）日前訪問舉重女神郭婞淳。（摘自臉書）

方念華在私人臉書寫道：「《看板人物》是怎樣的：存在？對我而言它遠不止是一個 節目，Of course neither my KPI of life Way 。」並上傳2015年曾訪問過的《看板人物》前田夫婦的3人合照，也感慨前田夫婦經營的「伊萬里」將於8月31日要收了，並表示：「如果《看板人物》收了，我們會在一些心裡，被記著………充滿感恩。」

TVBS表示：「我們一直致力於做出更優質的節目努力。除新聞頻道一直是收視率和影響力第一之外，56台的深度報導及訪談節目也是有口皆碑。我們也計畫讓這些優質節目轉型、升級，包括加強加深國際新聞視野，也企劃和製作更有深度和高度的人物訪談類型節目。」