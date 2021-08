資深主播方念華2015年以《TVBS看板人物》榮獲「第50屆金鐘獎教育文化節目主持人獎」,且該節目5月剛滿12周年,但今(26日)卻驚傳即將收攤,對此,TVBS表示「《看板人物》沒有要停播,正積極準備改版計劃,而且最好的人選就是由方念華來領軍這些新計畫,她是TVBS的看板人物,我們未來要更借重她的長才。」

疫情期間,因TVBS很多非即時新聞性節目都停錄或改成線上節目,有觀眾打電話到電視台關心,某些節目是否也不敵疫情而將停播。剛好方念華主播今在臉書上抒發疫情期間有優質商店關門的心情,更引發網友猜測《看板人物》該不會真的要停播了?

方念華(左)日前訪問舉重女神郭婞淳。(摘自臉書)

方念華在私人臉書寫道:「《看板人物》是怎樣的:存在?對我而言它遠不止是一個 節目,Of course neither my KPI of life Way 。」並上傳2015年曾訪問過的《看板人物》前田夫婦的3人合照,也感慨前田夫婦經營的「伊萬里」將於8月31日要收了,並表示:「如果《看板人物》收了,我們會在一些心裡,被記著………充滿感恩。」

TVBS表示:「我們一直致力於做出更優質的節目努力。除新聞頻道一直是收視率和影響力第一之外,56台的深度報導及訪談節目也是有口皆碑。我們也計畫讓這些優質節目轉型、升級,包括加強加深國際新聞視野,也企劃和製作更有深度和高度的人物訪談類型節目。」