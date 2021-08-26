移民署北區事務大隊基隆市專勤隊今(26日)於新北瑞芳區越南食品專賣店查獲25包，總重11.88公斤來源不明且標示不清肉類加工食品，由這批肉品都是向越南籍人士購買，專勤隊不敢大意，隨即通報新北市政府衛生局到場協助，衛生局也確認該批物品來路不明，立刻封緘待驗。移民署表示，將持續全力追查，杜絕非洲豬瘟疫情擴散。

基隆市專勤隊查獲4項未有中文標示之肉類產品，包括圓柱狀火腿8包、圓餅狀火腿13包、香腸2包、不明肉品2包，共25包，總計11.88公斤。(宋原彰翻攝)

基隆市專勤隊查獲4項未有中文標示之肉類產品，包括圓柱狀火腿8包、圓餅狀火腿13包、香腸2包、不明肉品2包，共25包，總計11.88公斤。

基隆市專勤隊查獲4項未有中文標示之肉類產品，包括圓柱狀火腿8包、圓餅狀火腿13包、香腸2包、不明肉品2包，共25包，總計11.88公斤。(宋原彰翻攝)

基隆市專勤隊查獲4項未有中文標示之肉類產品，包括圓柱狀火腿8包、圓餅狀火腿13包、香腸2包、不明肉品2包，共25包，總計11.88公斤。(宋原彰翻攝)

由於查獲肉類包裝無標示生產地或進口來源，有些甚至包裝上無任何說明，據現場方姓負責人推稱，相關肉品係向雲林地區越南籍人士購買，但卻完全提不出單據，因此全數遭封緘待驗。

另外，基隆專勤隊在臺北市士林區一間美甲店查獲一盒越式月餅，店長表示係越南友人贈送，不知來源，經查察人員解釋後，為配合我國防疫政策，願意帶回供衛生機關檢驗，並提供相關人士聯繫方式，亦送交基隆市衛生局食品管理科檢驗。

基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，將加強把關防堵非洲豬瘟，不容有任何破口，呼籲民眾及肉品製造加工、餐飲業者，輸入肉製品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀；另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科罰金新臺幣300萬以下罰金，請民眾切勿以身試法。