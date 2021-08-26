英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）原定於8月底訪問南韓釜山，但由於該艦先前曾爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，相關計畫最後遭到取消。因此在分別與日本海上自衛隊、南韓海軍完成聯合演習後，英國艦隊將直奔原定訪韓後的下一個目的地，即日本神奈川縣的橫須賀美國海軍基地。

《韓聯社》報導，「伊麗莎白女王號」原定8月底訪問釜山，並和南韓海軍進行親善交流活動。但該艦3700名船員雖然皆已在出航前完整接種疫苗，卻仍有約百人在航行途中確診，南韓也正面臨第4波新冠肺炎疫情，因此在經過雙方討論後，已決定取消英艦訪問釜山的計畫。

「伊麗莎白女王號」率領的第21航艦打擊群，24日才首度與日本海上自衛隊進行聯合演習，參演者除了打擊群成員外，還包括海上自衛隊「伊勢號」直升機護衛艦（DDH-182）和「朝日號」護衛艦（DD-119），以及美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦（LHA 6）與「紐奧良號」兩棲船塢運輸艦（LPD 18）。《韓聯社》指出，該打擊群8月30日至9月1日仍會與南韓海軍進行聯合演習，並計畫於演習結束後前往日本。

第21航艦打擊群下轄45型驅逐艦「鑽石號」（D34）和「防衛者號」（D36）、23型巡防艦「李奇蒙號」（F239）和「肯特號」（F78）、艦隊整補油艦「泰斯普林號」（A136）、艦隊固態物資支援艦「維多利亞堡號」（A387）、機敏級核子動力攻擊潛艦「機警號」（S121），以及美國海軍「蘇利文兄弟號」神盾驅逐艦（DDG 68）和荷蘭皇家海軍「埃弗森號」巡防艦（F805）。不過「鑽石號」先前已因故障脫隊。