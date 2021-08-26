台南市26日傍晚突來一場暴雨，80歲邱姓阿嬤坐輪椅在中西區保安路一處騎樓下躲雨，突然遭身旁男子扯下頸上金項鍊，騎單車逃逸，阿嬤驚嚇報警，警方1小時後在西門路與府緯街將犯下搶案的莊姓男子逮捕，莊男已61歲，因身上沒錢，當時又覺得邱女坐輪椅有機可趁，才臨時起意行搶。

80歲的邱姓阿嬤年邁坐著輪椅，26日由外籍移工推車外出，遇上一場暴雨，暫時進入保安路一處騎樓躲雨，不料身旁61歲的莊姓男子見到阿嬤坐輪椅行動不便，脖子上的項鍊金光閃閃，竟起歹意，徒手扯下項鍊，騎上腳踏車逃逸。

坐輪椅的阿嬤與移工無力追趕，只能看著莊嫌在雨中消失，打電話報警。警方得知有人在光天化日下搶劫，調閱監視器畫面追緝，並在附近路口皆撒下警網，地毯式搜索。

警方在晚間6時20分即發現騎單車的莊嫌出現在西門路與府緯街附近，發現的警員一面徒步追逐莊嫌，一面呼叫附近警網支援，追逐了兩公里多，將他團團包圍，從他口袋取回價值1萬多元的項鍊，完璧歸趙還給邱姓阿嬤。

莊嫌落網，警方查知他已61歲，因身上沒錢，見坐輪椅躲雨的阿嬤有機可趁，臨時起意下手，全案一照搶奪罪移送台南地檢署偵辦。