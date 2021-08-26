美國勞工部勞動統計局周四(26日)公布，截至 8 月 21 日當周，上周初領失業金人數來到35.3 萬人，略高於前值與市場預期，續領失業金報則是來到286.2 萬人，也高於市場預期，全球央行年會線上活動也將舉行，並期待美國聯準會(Fed)主席鮑爾更多對於縮減購債(Taper)的細節，美股3大期指漲跌不一。美股周四開盤上漲44.18點、以35449.68點開出，隨後漲近百點，科技股表現普遍疲弱。

截至台灣時間26日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲82.69點或0.23%、暫報35488.19點；標普500指數下跌1.28點或0.028%、暫報4494.91點；那斯達克指數下跌8.09點或0.054%、暫報15033.77點；費城半導體指數下跌15.85 點或0.47%、暫報3356.70點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲0.10%、暫報711.94美元；台積電ADR股價微跌、暫報117.02美元；聯電ADR股價跌1.95%、暫報11.04美元。

SaaS服務大廠Salesforce周三盤後發布2022 會計年度第二季財報與第三季財測，皆優於市場預期，並上調全年財測，認為目前企業正在加快IT數位轉型支出，該公司也透過併購增加產品線。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George)早些時間受訪指出，有鑑於經濟出現實質進展，為了避免通膨持續陡升，敦促Fed趕快實施縮減購債行動。