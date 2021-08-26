院長游錫堃特別安排在會議前一天率立法院主管參觀立法院議政博物館的「台灣議會設置請願運動百年展」，以勉勵院內同仁熟知臺灣議會與民主發展史。(立法院提供)

院長游錫堃勉勵院內同仁熟知台灣議會與民主發展史。(立法院提供)

立法院8月27日移師台中霧峰立法院民主議政園區，舉辦第10屆第40次院務會報擴大會議，院長游錫堃特別安排在會議前一天率立法院主管參觀立法院議政博物館的「台灣議會設置請願運動百年展」，以勉勵院內同仁熟知臺灣議會與民主發展史。

游錫堃指出，如今我們熟悉的代議政治，民意代表為民喉舌的議會傳統，並不是自然而然就有的，是民主先賢打拼來的。「台灣議會設置請願運動」就是台灣自治史上的百年典範。

日治時期，從1921年至1934年民主先賢共提出15回請願。這段期間林獻堂、蔡惠如、蔣渭水等台灣有志之士陸續成立新民會、台灣文化協會、台灣民眾黨等來支持臺灣議會設置請願。

這些先賢們先後遭受「治警事件」、解散「台灣民眾黨」等打壓取締，最終雖然沒有獲得日本當局採納，卻也促成請願運動結束後隔（1935）年，日本政府舉辦了臺灣史上首次選舉，為後來臺灣地方自治與選舉奠定基礎，同時也啟迪了臺灣人對於民主自決的追求，為臺灣日後的民主化埋下堅韌的種籽。(附註：國民政府遷台前，第一屆國大代表在1947年才選出，晚了臺灣12年)

游錫堃表示：「身為台灣人，不可不知台灣事」，立法院做為台灣最高的民意機關，除了開辦台灣史課程及獎助台灣民主發展相關博碩士論文外，更責無旁貸地要將這段日治時期歷時最久、規模最大、並以台灣為主體的民主運動，重現在國人的面前。

這項展覽在2021年1月30日開展，除了實體展外，議政博物館同時建置線上觀看網頁讓民眾更方便觀賞，並搭配「迴游阿罩霧」等一系列文化旅遊活動，提升展覽效益。此外，為了讓年輕學子深入認識請願運動的歷史意義，議政博物館利用展期舉辦大專生及高中生觀展徵文比賽，獲得學生熱烈響應，投稿人數超過110人。

游院長強調，台灣議會設置請願運動百年展自1月30日開展以來各界反應熱烈，觀展民眾及團體也相當踴躍。期間雖曾受疫情影響暫停開放參觀，但仍吸引66個團體、超過9000人至展場觀展，並有超過9700位民眾透過線上觀展，實體與線上觀展人數雙雙突破9000人，創下議政博物館特展記錄，顯見本次百年展已受到大家的認同與關注。

為讓民眾在疫情趨緩之際有更多觀展機會，展期再加碼延長至10月31日。近期議政博物館也與霧峰林家花園林獻堂博物館、霧峰區農會聯合辦理「暑期霧峰民主風華之旅」，歡迎民眾踴躍前來參觀，緬懷先賢、認識臺灣，力挺民主。