日本防衛省統合幕僚部發佈消息稱，解放軍多艘軍艦同時現身日本南北兩個主要海峽，形成包夾態勢。統合幕僚部還發現，包括無人機在內的多架中國軍機，也同時在東海與太平洋之間飛行。

據《觀察者網》引述日本統合幕僚部通報指出，24日凌晨1時，日本海上自衛隊在日本沖繩縣久米島西北約240公里海域，發現解放軍軍艦052D型驅逐艦淄博艦（舷號156）、052C型驅逐艦鄭州艦（舷號151）、054A型導彈護衛艦益陽艦（舷號548）。3艘中國軍艦由沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽向南航行，並駛向太平洋。對此，日本海上自衛隊已出動掃雷艇、P-1巡邏機和P-3C巡邏機進行情報收集和警戒監視。

日本自衛隊還發現中國一架運-9電子偵察機，一架運-9反潛巡邏機以及一架BZK-005無人機在東海與太平洋之間飛行，另一架無人機TB-001在東海飛行，自衛隊緊急起飛戰機應對。（圖／日本防衛省）

另外在24日上午9時，日本海上自衛隊在日本奧尻島（位於北海道西南方向）西南約200公里海域，發現055級驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦貴陽艦（舷號119）以及一艘補給艦（舷號903）和一艘電子偵察船（舷號799），4艘中國軍艦向東北航行後穿過宗谷海峽。同時，日方還透露這4艘艦船曾於8月22日在對馬島西南方向海域被發現過。對此，日本海上自衛隊出動P-3C反潛巡邏機以及導彈艇進行情報收集和警戒監視。

日本自衛隊發現2架共軍偵察機與一架無人機在東海與太平洋之間飛行，自衛隊緊急起飛戰機應對。圖為共機飛行路線圖。（圖／日本防衛省）

另外，8月25日，自衛隊還發現中國一架運-9電子偵察機，一架運-9反潛巡邏機以及一架BZK-005無人機在東海與太平洋之間飛行，自衛隊緊急起飛戰機應對。

日本防衛省統合幕僚監部同一天（25日）還發佈消息稱，日本自衛隊於8月24日在東海上空發現一架無人機。日本防衛省還公佈了該無人機的飛行軌跡示意圖和近距離拍攝無人機清晰照片，推測該機為中國的TB-001型無人機。