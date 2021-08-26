美國海軍濱海作戰艦(LCS)的其中一項裝備-「無人影響掃掠系統」（Unmanned Influence Sweep System UISS）終於完成初步操作測試和評估，使濱海作戰艦的反水雷任務模組具備實際效能。

防衛新聞(Defense News)報導，UISS系統是由德事隆集團(Textron)設計製造，利用遙控化無人快艇攜帶牽引式水雷探知器，到可疑水域調查清除水雷。可確保擔任母艦的LCS ，以及其他重要作戰艦艇都處於安全距離外。

濱海作戰艦在21世紀初提出時，反水雷就是最初要求的任務之一，儘管在過去十年的開發和測試，整個任務系統已經發生了幾次變化，而濱海作戰艦也處在極為尷尬的境地。

USIS系統解說，遠方的LCS擔任母艦，釋於USIS掃雷艇，它再放出拖曳聲納與水下航行器，來仔細調查水域內的可疑物。(圖/德事隆)

美國海軍表示， 獨立級LCS的7號艦「曼徹斯特號」(USS Manchester LCS-14)在5~ 6月期間，於加州外海進行了UISS系統的測試。LCS 任務模組計畫經理葛斯‧威克斯( Gus Weekes )表示：「這是UISS 計劃的重要里程碑，展示了在 LCS 上部署反水雷任務模組(MCM)的成功。」.

US Navy Completes Testing Of Littoral Combat Ship’s Minesweeper System

MCM 任務模組有6個部分，其中應用在MH-60直升機與MQ-8無人機上的機載雷射光探測系統，和機載水雷中和系統已經實際應用，而無人快艇的MCM是另一個計畫。

除UISS外，還有一組稱為「刀魚」(Knifefish)的無人水下航行器，它安裝有拖曳式聲納AN/AQS-20C，可以發現沉底的水雷。

威克斯希望，在2022財年的第1季度開始，反水雷無人快艇(MCM USV) 可以進入初始作戰能力，擔任美國海軍主要的獵雷角色