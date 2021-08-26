驚悚！東門鴨莊少東北宜遭輾斃 重機撞水泥車噴飛畫面曝光

北市燒臘名店「東門鴨莊」少東身亡，北宜騎重機遭預拌車輾斃。(民眾提供)

北市燒臘名店「東門鴨莊」少東身亡，北宜騎重機遭預拌車輾斃。(民眾提供)

年約30多歲男子今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎失控衝向對向車道，與水泥預拌車迎面撞上。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

年約30多歲男子今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎失控衝向對向車道，與水泥預拌車迎面撞上。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

台北市知名燒臘店「東門鴨莊」的陳姓少東（40歲），今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎衝到對向車道，先撞擊第一輛水泥預拌車後，再滑行到第二輛水泥預拌車輪下遭輾斃。預拌車行車紀錄畫面曝光，只見陳男失控滑行，連人帶車撞上水泥車，機車零件瞬間噴飛四散，畫面相當驚悚。

據悉，陳男騎乘紅牌重型機車往新店方向行駛，2台水泥預拌車則是在對向車道、往宜蘭方向行駛，行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，陳男疑因過彎不慎失控衝向對向車道，先撞擊第一輛水泥預拌車後，重機瞬間解體、機車零件散落一地，陳男則彈飛滑行至第二輛水泥預拌車的右前輪，遭預拌車輾過，當場失去生命跡象。

警消獲報將陳男送往北市萬芳醫院急救，經急救後仍宣告不治。兩名水泥預拌車駕駛酒測值為零，陳男是否有酒駕，須抽血進一步釐清。

據了解，陳男為「東門鴨莊」少東，從澳洲留學回來後接手經營，東門鴨莊創立於1979年，為東門市場內老字號燒臘店，店內裝潢有別於一般傳統燒臘店，相當具有現代感。

而在陳男車禍後僅5小時，中午12時許，又有另一名18歲男子騎乘普通重型機車，行經坪林區北宜公路55公里處、往宜蘭方向，同樣疑似因過彎不慎，撞擊路旁護欄後跌落約10公尺深山溝，警消獲報前往救援，救起時已無生命跡象，