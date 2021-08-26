2005年經典電影《藝伎回憶錄》是改編自小說《一個藝妓的回憶》，由章子怡、鞏俐和楊紫瓊主演，播出後在星光熠熠的主角群中，飾演女主角章子怡兒時「小千代」的日本童星大後壽壽花，清澈眼萌和甜美笑容融化一票影迷，更有人瘋喊「等她長大」；8月初大後壽壽花過28歲生日，近況照雖不如童年空靈，但越來越有女人味，目前依舊繼續在戲劇領域努力。

《藝伎回憶錄》當年上映造成轟動，在全球創下破億票房，是章子怡在《臥虎藏龍》後，在國際間最被常拿來討論的作品，鞏俐和楊紫瓊在片中也有畫龍點睛的表現；但最令影迷意外的是，12歲日本童星大後壽壽花在《藝伎回憶錄》裡，飾演章子怡「小百合」的兒時「小千代」，和日本巨星渡邊謙有大量對手戲，展現出不羞澀又成熟的演技，獲得一片好評。

而當年大後壽壽花在電影裡，有著一雙閃亮亮的清澈雙眼，和渡邊謙對戲時露出燦爛笑容，瞬間融化觀眾的心，更有人忍不住表白「願意等妳長大」；不過，雖然大後壽壽花在電影殺青後，一直都有獲得拍戲工作機會，但至今都沒有大紅大紫，她在接演各種類型角色，甚至有因為角色裝扮被認為「長歪了」，讓不少人很失望。

其實大後壽壽花經常透過IG分享動態，8月初她才PO出滿28歲的生日文，還有抱著貓咪的照片，笑起來還是看得出她是當年的「小千代」；有不少粉絲認為大後壽壽花小時候是神顏，長大少了空靈氣質，但卻越來越有女人味，也積極挑戰各種不同類型角色，真的是一名認真敬業又努力的演員，都很期待她能趕快有「小千代」以外的個人代表角色。