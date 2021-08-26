公視《誰來晚餐》日前邀請新科金曲台語歌王許富凱擔任夢幻嘉賓，第2次上節目的他被問到如果當東道主，最想邀哪位偶像來家中作客？許富凱最希望能招待綜藝教母張小燕，「希望可以在飯桌上跟小燕姐交流，也想跟她請教做人處事這一塊。」還貼心表示要為她準備居酒屋的串燒料理，既可以嘗鮮，料理的份量又剛剛好。

許富凱提到自己最愛吃的料理，毫不猶豫回答夜市的經典小吃「大腸包小腸」，他表示南部的大腸包小腸，裡面都會放他最喜歡吃的小黃瓜，「一定要小黃瓜加蒜頭，然後再加一點甜辣醬、一點醬油，吃起來很過癮！」手上拿著方便又很好吃，是心目中最喜歡的銅板美食，還透露每次回高雄旗山老家都會去買來吃。

人氣Podcast「台灣通勤第一品牌」主持人成為節目首位從受訪家庭變為夢幻嘉賓。（公視提供）

本季來賓另一亮點，是邀請到台灣人氣Podcast「台灣通勤第一品牌」主持人李毅誠、何勁旻擔任嘉賓。有趣的是，他們其實在2014年《誰來晚餐》第6季節目中，就曾以受訪家庭的身份參加節目，當時邀請的嘉賓為知名作家駱以軍，沒想到現在竟也成了嘉賓身份。《誰來晚餐》每周五晚9點於公視頻道首播，節目FB粉絲團、Youtube頻道同步直播。