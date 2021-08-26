「聯邦淡水有遇到疑似詐騙的可以派人來關切嗎？」新北勢淡水警分局水碓派出所「金融機構、超商攔阻詐騙群組」傳來訊息，警員蔡欣妤與黃政耀獲報立即趕赴聯邦銀行，63歲的張姓男子疑似遭到詐騙，正打算匯款6萬多元新臺幣到國外帳戶換取900萬元美金，經與行員共同耐心解釋及勸說，讓男子頓時醒悟打消匯款念頭，更慶幸自己未遭受損失。

水碓派出所警員蔡欣妤表示，張姓男子是在網路認識佯稱在敘利亞服役的美籍女子，雙方平日透過通訊交友軟體噓寒問暖維持聯繫及互動，彼此相談甚歡，對方近日表示手上有900多萬的美金要贈與給他，但要張男先匯款6萬多元新臺幣繳付關稅，張男一時遭詐騙集團話術迷惑，竟信以為真，依指示前往銀行辦理匯款轉帳，所幸聯邦銀行27歲林姓行員察覺有異，除了一邊勸說外，更利用平時與派出所建立的「攔阻詐騙群組」通報員警到場協助。

經張男說出匯款原委後，員警立即向他解釋此為常見的詐騙伎倆，張男仍半信半疑，警方除了出示對方提供的帳號已遭列為詐騙警示帳號，更搜尋相關新聞報導佐證，張男才恍然大悟自己險遭詐騙，警方甚至發現他的手機裏還有其他類似詐騙訊息，除了進一步提醒這些也是詐騙老梗，要他封鎖這些帳號，避免日後受騙上當。張男深深地感謝行員的細心觀察及警方的耐心協助，讓他未受騙蒙受損失。

淡水警分局呼籲，詐騙手段不斷推陳出新，最常見的就是假交友進行投資或詐財，以及假冒公務機關為大宗，請民眾不要貪心，也不要輕信來路不明的投資或借貸，遇有可疑資訊應撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打110報案求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」3原則方能保護自已不受詐騙。