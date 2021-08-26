由「元祖男神」池珍熙主演的韓劇《The Road：1的悲劇》劇情大灑狗血，勾心鬥角進展到白熱化，掀起觀眾熱烈討論、看得欲罷不能。該劇講述韓國上層1％的人居住社區「皇家丘陵」裡發生的醜惡慾望和秘密，不只劇中「全員崩壞」，每個人一個比一個陰險狠毒，綁架、殺人、涉毒樣樣來；劇中角色更「全員出軌」，所有人的感情都有複雜關係，池珍熙的老婆尹世雅和妹婿亂倫婚外情，已婚女主播金惠恩更和女主管上演禁忌「百合戀」。

池珍熙在劇中化身「國民主播」白秀賢，因追查一起非法選舉資金政治案件而惹禍上身，其私生子遭到綁架撕票，這起命案更牽扯出「皇家丘陵」裡各個家庭的醜陋秘辛，池珍熙也為查出真相踏上萬劫不復的道路。過去總是飾演正直、溫暖角色的他，透露這次飾演的是「非常暗黑的角色」，藏有許多不為人知的秘密，所以花了不少心力去揣摩角色心境。

事實上，劇中「皇家丘陵」裡的每個人都不單純，尹世雅飾演的池珍熙老婆徐恩秀，表面上看似如白蓮花般純潔、優雅，私下卻大搞亂倫婚外情，和已過世妹妹的老公有不正常關係，即使妹婿有了新女友，兩人關係仍藕斷絲連。

凍齡美魔女金惠恩劇中飾演極具野心的女主播，她為爭取上位成當家主播，勾搭同事池珍熙、生下一名私生子，讓老公慘戴綠帽；她還色誘女主管，大談女女地下「百合戀」，更設局偷錄自己和女主管在飯店裡的「私密影片」，以此要脅對方在職場上提拔自己，「男女通吃」的手腕令人目瞪口呆。金惠恩本人也直呼角色太破格、太黑暗、太惡劣，更坦言一度「後悔接演」，她說：「這絕對是我從來沒嘗試過的演出！」

該劇劇情緊繃刺激，但在幕後花絮中，可看到劇組拍攝氣氛和樂融融，尤其是池珍熙和尹世雅兩人二度合作飾演夫妻、默契十足，在一場池珍熙把尹世雅撲倒在書桌上翻雲覆雨的戲，兩人事前為準備「大展身手」 ，各自在一旁積極做暖身操活絡筋骨，把激情親密戲當成動作戲在拍，畫面相當搞笑。另一場大夥在餐桌上互相角力的戲，只要導演一喊卡，兩人就開始關心餐桌上有什麼好吃的菜色，反轉氛圍逗笑全劇組。《The Road：1的悲劇》每週四、五在myVideo全網首播。