國際金融市場的頻繁交易標的，美元指數、英鎊、油價、黃金都出現連續多日上沖下洗，短期價格大幅波動，國際交易商認為，美國時間26日開始舉行、俗稱央行年會的傑克森霍爾經濟研討會(Jackson Hole Economic Symposium)正要開始，聯準會官員、與會決策者正在或將要密集談論收緊量化寬鬆的時程，話未落地、決策未拍板，已然帶給金融市場更劇烈的波動。

以英鎊對美元匯率，在8月間經歷了一個月來的最高和最低，布蘭特油期2周內出現最大跌幅、再創5個月以來最大單日漲幅，黃金價格震盪過程遇上死亡交叉！

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，全球 疫情陰霾揮之不去，全球經濟恢復不及當初的預期，疫情和經濟等多項利空消息疊加，而今聯準會縮減購債的日子漸近，市場訊息的複雜度極高。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正26日指出，全世界都在關注各央行祭出收緊疫情爆發後的首波寬鬆政策，尤其是美國聯準會主席鮑爾對縮債時間表的表態，「不過，市場對資訊和線索的貪婪程度卻並未因此平息」，混亂的訊息造成不同商品項目的價格激烈震盪。