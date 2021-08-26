美國士兵在喀布爾機場 舉著一個標誌，表示機場大門已關閉 。(圖/美聯社)

23:00更新：死傷數增加至13死50傷。美國媒體Politico報導，白宮將喀布爾機場的恐怖襲擊歸咎於ISIS。而當地媒體報導稱，發動恐襲的組織是IS阿富汗分支-呼羅珊(ISIS-Khorasan簡稱ISIS-K)，他們已宣布對此事負責。ISIS-K被塔利班視為恐怖份子，多年來兩組織一直在交戰，塔利班甚至向阿富汗的鄰國和其他國家承諾，「會努力對抗恐怖組織」，指的就是IS-呼羅珊。

Pictures of the explosion minutes ago near Kabul Airport pic.twitter.com/Uw71JCMuIX — Mahboob Rahman saee (@Mahboob_saee) August 26 2021

22:40更新：第2次爆炸發生在機場附近的一家旅館旁，該旅館被北約部隊使用，使得爆炸造成4名以上的美軍受傷。另外，一名塔利班人員表示，兩起爆炸造成13人死，包括兒童。

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26 2021

22:30更新：俄羅斯衛星網稱，發生在喀布爾機場門口處的爆炸，造成13死15傷。

就在美國及其盟國警告，喀布爾機場可能發生恐怖襲擊後，喀布爾機場的北入口處發生嚴重爆炸事件。五角大廈新聞秘書處約翰柯比(John Kirby)在推特上說：「我們已確認喀布爾機場外發生爆炸事件。目前傷亡情況尚不清楚，我們會盡可能提供更多細節。」

半島電視台(Aljazeera)報導，自塔利班佔領喀布爾的11天裡，美國及其盟國實施了史上最大的空中撤離行動之一，已撤離8.8萬多人。美國軍方表示，飛機大約每39分鐘起飛一次。ISIS極端份子將塔利班同意西方國家的撤離工作稱為「對伊斯蘭的背叛」，他們在幾天前揚言要發動恐怖攻擊，這使得撤離工作處於高度緊張。