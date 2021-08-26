總統蔡英文任期進入下半場，不過5月中疫情爆發，讓民進黨施政進退失據，有外界甚至認為蔡英文是否已經跛腳了。前民進黨立委郭正亮對此表示，現在蔡英文當然沒有跛腳，要看明年底的地方首長選舉，桃園市有沒有保住。

被問到總統蔡英文在執政上是否跛腳了？郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》表示，當然沒有，她的任期還那麼久，怎麼可能跛腳，一定要等到明年底的地方首長選舉選完，而明年選舉勝敗的指標，也就是桃園市有沒有保住，國民黨其實也是這樣看，因為台北市本來就不是民進黨的，所以最主要還是桃園。

郭正亮指出，目前民進黨其他縣市，看起來沒有什麼懸念，比如民進黨要挑戰新北和台中，難度會很高；至於台南和高雄，民進黨還是蠻強的，因此重點仍在桃園。如果桃園不幸失手，當然就會造成民進黨主席換人，這是慣例。

郭正亮接著表示，2023年就要提名總統，所以那時才會有比較明顯的權力效應，現在還不至於。現在頂多傳說內閣要改組，26日就傳出一份內閣要改組的名單，郭正亮認為，有一部分人員符合預期，不過時間點確實爭議很大，何況很少看到放消息是這樣放的，整個名單用LINE去傳，他從未見過。以前內閣改組則是先給大報，慢慢看水溫。